Происшествия

Старинные книги пытался провезти иностранец через границу в Псковской области

Псковские пограничники пресекли попытку перемещения через границу книг, возможно, представляющих культурную или историческую ценность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В пункте пропуска «Лудонка» в ходе осмотра автомобиля «Фольксваген», следующего в Латвию, в кузове среди личных вещей иностранного гражданина пограничники выявили более сорока скрытых от таможенного контроля книг зарубежных и российских авторов 1895-1940 годов издания, вероятно, представляющих культурную или историческую ценность, говорится в сообщении.

Сотрудники таможни изъяли книги для проведения экспертизы и принятия по ее результатам соответствующих процессуальных решений.