Происшествия

Жителя Мариуполя задержали за попытку подкупить псковского таможенника

Жителя города Мариуполя задержали в Себежском районе Псковской области за попытку дать взятку таможеннику. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Отмечается, что на прошлой неделе гражданина задержали за попытку подкупить сотрудника таможни и вывезти в страны Евросоюза крупную денежную сумму.

В Псковской таможне и в прокуратуре области от комментариев воздержались.

В объединенной пресс-службе судов региона Псковской Ленте Новостей сообщили, что Себежский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью З статьи 30, частью З статьи 291 УК РФ (попытка дачи взятки должностному лицу).

Меры пресечения будет действовать до 19 июня 2022 года включительно. Постановление в законную силу не вступило.