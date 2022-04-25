Происшествия

Гдович угнал автомобиль для поездки в магазин

Полицейские в Гдове задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 22 апреля около 14.30 от дома на улице Покрышева была угнана машина ВАЗ-21213. Полицейские установили подозреваемого, которым оказался местный житель 1980 года рождения. По имеющимся данным, мужчина водительских прав не имел и на момент случившегося находился в нетрезвом состоянии. Чужим транспортным средством он решил воспользоваться, чтобы съездить в магазин за спиртным.

Угнанный автомобиль нашли. Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, проводится расследование.