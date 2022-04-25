Происшествия

Валюту пытался незаконно провезти гражданин Украины через границу в Псковской области

Гражданин Украины пытался вывезти из Российской Федерации незадекларированные доллары США. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Сотрудники таможни и пограничники пресекли незаконный вывоз наличной валюты через пункт пропуска Бурачки на российско-латвийской границе.

Житель Украины сообщил, что перевозит в ФРГ не более 10 тысяч долларов США, заверив сотрудников, что в его багаже нет товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако при проверке они обнаружили незадекларированную валюту в размере 32 тысяч долларов США.

Таким образом, сумма незаконно перевозимых денег составил 22 тысячи долларов США.

Сотрудники таможни в отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело.