Происшествия

Собаку с огнестрельным ранением спасли псковские зоозащитники

Собаку с огнестрельным ранением нашли псковские зоозащитники на Гаражном проезде в Пскове. Запись об этом размещена в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь. Город Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Зоозащита. Им нужна наша помощь. Город Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«У Кабачка сквозное пулевое ранение. Пуля раздробила сустав и кости. Перспектива - сложнейшая операция с пластинами или ампутация. Чем помешал спокойный, добрый, возрастной пес какому-то нелюдю? Врачи сказали, что неизвестные явно целились в грудину, но попали рядом, в лапу», - рассказали волонтеры в комментариях под публикацией.

Сейчас собака в клинике, позже зоозащитники заберут ее в приют на лечение. Псковичей просят оказать финансовую помощь в содержании собаки. Так, номер карты для пожертвований: 5469 5100 1270 3931 (Сбербанк). Карта привязана к номеру телефона: 8-911-362-31-25.