Происшествия

Собака загрызла девочку-шахматистку в Сочи

Собака загрызла 12-летнюю девочку-шахматистку в Сочи после того, как ребенок попытался покормить щенков, идет проверка, сообщает прокуратура.

Федерация шахмат России досрочно прекратила детские первенства России из-за смерти 12-летней участницы, сообщает РИА Новости.

«Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии», - говорится в заявлении.

12-летняя Полина Куникова из Саратова была на турнире с мамой. Она вышла погулять одна, с разрешения родителя. Рядом с оздоровительно-образовательным центром «Илона», где они жили, увидела за забором щенков — перелезла, чтобы погладить.

На девочку набросилась их мать-овчарка и загрызла ребенка насмерть. Спустя час тело заметил прохожий, когда шел подкармливать собак.