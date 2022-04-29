Украинец пытался незаконно провезти через границу в Псковской области более 100 тысяч долларов

Сотрудники отдела по противодействию коррупции Псковской таможни пресекли попытку дачи взятки таможеннику в размере 500 долларов США. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, инцидент произошел на таможенном посту МАПП Бурачки.
Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Гражданин Украины отправлялся в Латвию и предложил сотруднику таможни денежное вознаграждение за беспрепятственное перемещение имевшихся у него наличных денег в размере более 110 тысяч долларов США.
Таможенник отказался от взятки и проинформировал о случившемся отдел по противодействию коррупции Псковской таможни. В результате злоумышленника задержали, а деньги изъяли.
Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
Ранее Псковская Лента Новостей со ссылкой на собственные источники сообщала, что в Себежском районе за попытку дать взятку таможеннику задержали жителя города Мариуполя.