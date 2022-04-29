Происшествия

В псковские школы поступают звонки от неизвестных с требованием накрыть «поляну» для проверки из Москвы

В течение последних двух часов директорам школ, колледжей и профессиональных учреждений Псковской области поступают подозрительные звонки. Об этом сообщается в телеграм-канале Псковской области.

«Звонят от моего имени, мол, Николаев Сергей Александрович, по поручению председателя комитета Андрея Ермакова. Сообщают, что в течение часа приедет проверка из Москвы, надо срочно накрывать стол и готовить подарки. Это совершенно ложная информация, проверок мы не ждем, и уж тем более никаких подарков. Мы уже довели это до образовательных учреждений всех муниципалитетов. Многие директора школ знают меня и сразу же поняли, что их пытаются обмануть. Перезвонили мне на личный телефон, сообщили о происходящем», - рассказал подробности заместитель председателя комитета по образованию региона Сергей Николаев.

Так, уже позвонили в школы Пскова, Острова, Печор. Зампредседателя комитета отмечает, что в прошлом году уже была подобная история, но звонивших не выявили.