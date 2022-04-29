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В Пскове выявлена фальшивая купюра

30.04.2022 09:37|ПсковКомментариев: 0

Полицией изъята банкнота номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Она была обнаружена 28 апреля в одном из финансовых учреждений областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность!

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите о произошедшем в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.

Источник: Псковская Лента Новостей
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