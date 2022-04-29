Происшествия

В Пскове продолжается розыск без вести пропавшего бездомного

В Пскове продолжается розыск без вести пропавшего Романа Иванова 1974 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Мужчина без определенного места жительства пропал 14 апреля 2019 года на территории областного центра, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, овальное лицо, темно-русые волосы с сединой, длинный узкий нос, дугообразные брови, серые глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).