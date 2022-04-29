Происшествия

Полиция продолжает искать страдающего потерей памяти псковича

Полиция продолжает искать в Псковском районе Владимира Антонова 1942 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

6 апреля 2019 года пенсионер ушел из дома в селе Середка. Отмечается, что пропавший страдает потерей памяти. По имеющимся у полиции данным, его видели недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: рост от 160 до 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, имеет привычку сутулиться.

Пропавший был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8 (8112) 676-844, 676-872 или 02.