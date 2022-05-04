Происшествия

Пскович попался на краже продуктов из магазина на Юбилейной

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Дежурному вневедомственной охраны из магазина на улице Юбилейной поступил сигнал «Тревога». На место происшествия направили экипаж росгвардейцев, говорится в сообщении. В итоге сотрудники задержали 31-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания на сумму 5000 рублей.

По факту кражи проводится проверка.