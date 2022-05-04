Происшествия

Ради спасения близких псковички передали курьерам-мошенникам 600 тысяч рублей

Пожилые псковички лишились 600 тысяч рублей после телефонного разговора с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 2 мая горожанке 1951 года рождения позвонили незнакомцы и сообщили, что ее дочь попала в ДТП. Для решения возникших проблем они срочно потребовали деньги. Обманутая пенсионерка передала 500 тысяч рублей прибывшему курьеру. Когда же она поняла, что стала жертвой злоумышленников, обратилась за помощью в полицию.

Похожий случай 29 апреля произошел и с другой псковской пенсионеркой. Этой женщине 1949 года рождения позвонила незнакомка и под видом ее подруги тоже попросила о финансовой помощи. Чтобы выручить последнюю женщина передала курьеру 100 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.

На уловку мошенников поддался также пскович 1968 года рождения. Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на него кредита завладел деньгами мужчины в размере более 480 тысяч рублей.

За последние дни подобные факты мошеннических действий зарегистрированы также в Великих Луках, добавили в пресс-службе.