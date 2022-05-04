Происшествия

Более 30 попыток незаконно пересечь границу с Белоруссией пресекли псковские пограничники

Псковские пограничники пресекают попытки незаконного пересечения российско-белорусской государственной границы гражданами третьих стран, которые следуют на пассажирских поездах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Так, в апреле этого года пограничники выявили 34 таких иностранных гражданина. Их при наличии оснований привлекают к административной и уголовной ответственности.

«В соответствии с действующим законодательством, пересекать российско-белорусскую государственную границу имеют право только граждане Российской Федерации и Республики Беларусь», - напомнили в управлении.