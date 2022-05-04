Происшествия

Садовый дом и баня сгорели в Псковской области

Садовый дом и два сарая сгорели в деревне Новинки Великолукского района 4 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило в 18:38. Предполагается, что возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки на кухне.

В тот же вечер в деревне Лаптево Опочецкого района горела баня. Огонь уничтожил кровлю и повредил стены. К пожару также привело короткое замыкание электропроводки.

Сегодня, 5 мая, в 2:22 в деревне Золотухино Куньинского района сгорели нежилой дом, сарай и хлев. По имеющейся информации, к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.