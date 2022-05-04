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Четырех жителей Псковской области осудили за контрабанду сигарет на полмиллиона рублей

05.05.2022 14:38|ПсковКомментариев: 0

Четырех жителей Пыталовского района могут привлечь к уголовной ответственности за контрабанду табачных изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре. 

10 августа 2019 года обвиняемые прибыли в лес вблизи деревни Орино Пыталовского района, чтобы незаконного переместить на территорию Латвии табачные изделия стоимостью более 500 000 рублей. Злоумышленники переместили груз на участок местности, расположенный около 750 метров от государственной границы Российской Федерации, там их задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

С учетом позиции государственного обвинителя суд за указанное преступление назначил всем подсудимых наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет. При этом лишь одному из них данное наказание назначили условно, трем другим наказание в виде лишения свободы надлежит отбывать в исправительных колониях общего и строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Теги: #прокуратура #суд #контрабанда
Источник: Псковская Лента Новостей
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