Происшествия

Граждан Узбекистана отправили в колонию за попытку сбыть наркотики в Пскове

Псковский городской суд вынес приговор двум гражданам Республики Узбекистан, которые обвинялись в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

С 8 по 14 апреля 2021 года на территории Пскова мужчины оборудовали тайники-закладки с наркотиками для передачи их потребителям. Однако их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Мужчин задержали, а наркотические средства изъяли.

В результате суд назначил одному из мужчин наказание в виде лишения свободы на 7 лет 6 месяцев, а другому – 4 года. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.