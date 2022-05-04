Происшествия

15-летняя девушка пропала в Пскове

15-летняя Анна Куропаткина пропала в Пскове. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

С 25 апреля местонахождение девушки неизвестно. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, черные волосы, серые глаза. Была одета в черно-красную спортивную кофту, красные спортивные штаны и черные кроссовки.

Информацию, которая поможет в поисках пропавшей, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев.