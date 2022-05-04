Происшествия

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Два пожара ликвидировали в Псковской области 5 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В 7.59 в ведомство сообщили о возгорании на улице Центральной в деревне Скугры Дновского района. В бесхозном строении сгорела кровля, здание выгорело изнутри. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Еще один пожар зафиксировали в 16.46, на улице Жукова в Великих Луках загорелся гараж. Огонь повредил внутреннюю стену здания. По предварительной информации, возгорании также произошло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.