Происшествия

Пенсионерка с лыжными палками пропала в Себеже

83-летняя Любовь Бурак (Степанова) пропала в Себеже. Местонахождение пенсионерки неизвестно с 4 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшей: рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Предположительно, пенсионерка была одета в серую куртку или пальто, черные галоши с опушкой или синие тапки и темно-серый пуховой платок. С собой у нее были лыжные палки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Любови Бурак (Степановой), просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.