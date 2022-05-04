Происшествия

Псковичка доверилась настойчивым незнакомцам и потеряла полмиллиона рублей

Жительница города Пскова стала жертвой мошенников, которые предложили ей перевести крупную денежную сумму на «безопасный счет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

46-летней женщине позвонили «сотрудники службы безопасности одного из банков». Они заявили, что неизвестные якобы намереваются оформить на нее кредит. Чтобы избежать этого, горожанке предложили самой взять кредит и перевести полученные средства на «безопасный счет».

«Псковичка, не подозревая, что ее собеседники, говорившие настойчиво и убедительно, являются мошенниками, взяла несколько кредитов на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Эти деньги она перевела через банкомат на указанные номера. А когда поняла, что ее ввели в заблуждение, обратилась за помощью в полицию», - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования.