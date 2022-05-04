Происшествия

Пскович решил не оплачивать товары на 13 тысяч рублей и попался росгвардейцам

Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

В 8.30 экипажу группы задержания поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации, говорится в сообщении.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали местного жителя 1987 года рождения, который похитил из торгового зала две бутылки спиртного и сумку. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка, отметили в ведомстве.