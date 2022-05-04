Происшествия

Хозпостройки сгорели в Красногородском районе

Три хозяйственные постройки сгорели в Красногородске 7 мая. Пожар произошел на улице Велейской, пишет районная газета «Заря».

Фото: газета «Заря»

В настоящее время устанавливается причина случившегося.

Жителей региона просят быть осторожными с огнем и соблюдать все меры пожарной безопасности. При эксплуатации печного отопления запрещается: хранить щепу, опилки, стружку под печкой, также нельзя досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье; применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т. п.); топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; располагать вблизи от топящейся печи мебель; оставлять топящуюся печь без присмотра, оставлять рядом маленьких детей.