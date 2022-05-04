Происшествия

Великолучанин попался на краже алкоголя из магазина

Рогвардейцы задержали подозреваемых в кражах в Пскове и в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

7 мая около 14.00 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию о том, что в магазине на улице Вокзальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали великолучанина 1986 года рождения, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

В этот же день в Пскове росгвардейцы задержали 39-летнюю псковичу, которая украла из магазина на улице Труда пять упаковок кофе.

Подозреваемые переданы сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.