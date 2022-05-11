Происшествия

В России возросло число краж в магазинах

Число краж возросло в российских магазинах в феврале-апреле. Так, за три месяца 2022 года в одном магазине в среднем фиксировалось около 130 краж, что на 18% больше, чем годом ранее, следует из данных сотрудничающего с ретейлерами разработчика системы распознавания лиц NtechLab.

В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой, отмечает NTechLab. Количество таких преступлений увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, пишет РБК.

В топ-5 категорий, которые в феврале-апреле этого года чаще всего привлекали злоумышленников, вошли кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%).

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Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тысячи рублей, что на 25% больше, чем годом ранее.

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Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания. Количество участников подобных махинаций за анализируемый период выросло на 34%, констатирует NtechLab.