Происшествия

Вблизи палкинской деревни нашли «лимонку»

Ручную гранату Ф-1 обнаружили вблизи деревни Воронино Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Для идентификации взрывоопасного предмета привлекалась группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Как сообщают открытые источники, Ф-1 (в просторечии - «фенюша» или «лимонка») - ручная противопехотная оборонительная граната. Она предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Из-за значительного радиуса разлета осколков (до 150 метров) метать ее можно только из укрытия, бронетранспортера или танка.