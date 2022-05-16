Происшествия

В Пустошкинском районе обнаружили тело мужчины с переломами ребер

В Пустошкинском районе обнаружили тело 50-летнего мужчины с черепно-мозговой травой и множественными переломами ребер. Сообщение в правоохранительные органы поступило 14 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). По версии следствия, к преступлению причастен 56-летний житель сопредельного государства. Вечером 14 мая он обезоружил потерпевшего и его товарища, которые шли выяснить свои отношения с его знакомым, забрав обрез охотничьего ружья. Затем нанес им множество ударов по различным частям тела, в результате чего один из них от полученных телесных повреждений скончался на месте преступления.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.