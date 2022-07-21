Происшествия

Шахматный робот сломал палец мальчику на турнире в Москве

Шахматный робот повредил мальчику палец на турнире в Москве.

Видео: «Эксплойт» / Телеграм

Окружающие поспешили выручать юного гроссмейстера, однако перелома избежать не удалось.

«Этот робот играет уже давно, лет 15. Ничего серьезного не случилось, мальчик потом вышел на награждение, подписывал (документы). С мальчиком все в порядке. На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил. Да, есть определенные правила безопасности, ребенок, видимо, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать. Это крайне редкий случай, на моей памяти вообще первый», – сообщил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин.

«Робот этот уникальный, он выступал на многих открытых площадках, где народу было значительно больше. Бывает такое, стечение обстоятельств. Надо, видимо, дополнительно предупреждать детей. Крайне странно, что это случилось, но случилось, бывает такое», - добавил собеседник агентства.

На данный момент не идет речи о том, чтобы запретить турниры с участием робота, сообщил Смагин. «Он абсолютно безопасный. Надо будет проанализировать, почему так случилось. У робота очень талантливый изобретатель, возможно, надо будет дополнительную систему защиты поставить. Честно говоря, я не специалист в том, как настроен робот, но случай удивительный, учитывая, сколько мероприятий прошло с его участием», - заключил вице-президент ФШМ.