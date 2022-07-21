Происшествия

Великолучанин обокрал вагон поезда и получил тюремный срок

Жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за кражу имущества ОАО «РЖД». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

В феврале местный житель незаконно проник в вагон, предназначенный для временного хранения товарно-материальных ценностей, оттуда он похитил детали устройства оборудования вагона, которые впоследствии продал.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.