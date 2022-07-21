К поиску пропавшей псковички подключился отряд «ЛизаАлерт»

26-летнюю Татьяну Горлачеву продолжают искать в Пскове. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Ориентировка: Лиза Алерт
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, каштанового цвета волосы, карие глаза.
Девушка была одета, предположительно, в черную кофту с капюшоном и черные штаны.
Информацию, которая поможет в поисках пропавшего, можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
16 июля она ушла из деревни Богданово Псковского района, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.