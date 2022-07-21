Происшествия

По подозрению в краже телефона задержали 50-летнюю великолучанку

Женщину задержали в Великих Луках по подозрению в краже телефона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Кражу из магазина на проспекте Гагарина совершили 21 июля в 10:36. К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратилась товаровед магазина. Она пояснила, что с прилавка украли ее мобильный телефон.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить подозреваемую. Росгвардейцы организовали поисковые мероприятия. Через некоторое время женщину задержали у дома на проспекте Гагарина.

Для дальнейшего разбирательства 50-летнюю великолучанку передали сотрудникам полиции. Похищенное изъято.