По подозрению в краже телефона задержали 50-летнюю великолучанку

Женщину задержали в Великих Луках по подозрению в краже телефона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Кражу из магазина на проспекте Гагарина совершили 21 июля в 10:36. К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратилась товаровед магазина. Она пояснила, что с прилавка украли ее мобильный телефон.
По записям с камер видеонаблюдения удалось установить подозреваемую. Росгвардейцы организовали поисковые мероприятия. Через некоторое время женщину задержали у дома на проспекте Гагарина.
Для дальнейшего разбирательства 50-летнюю великолучанку передали сотрудникам полиции. Похищенное изъято.