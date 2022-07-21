Происшествия

Две бани сгорели в Псковской области

Две бани сгорели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

23 июля в 7.16 в МЧС сообщили о пожаре в деревне Вышгородок Пыталовского района, там сгорела баня. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

А в ночь на 24 июля, в 1.55, стало известно о возгорании в деревне Хворостово Гдовского района. Там также сгорела баня. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в баню.