Происшествия

Пушкиногорскому предприятию предстоит возместить ущерб природе

В адрес муниципального предприятия Пушкиногорского района «Комбинат коммунальных услуг» направили претензионное письмо о возмещении вреда, причиненного сбросом недостаточно очищенных стоков, ручью без названия бассейна реки Великая на сумму более 9 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Как уточняет ведомство, компания допустила сброс сточных вод с превышением концентраций по ряду показателей, среди которых БПК5, взвешенные вещества, нефтепродукты, аммоний-ион, фосфаты по фосфору, АПАВ, сульфаты. Экспертная лаборатория зафиксировала негативное влияние стоков на водный объект. На основании полученных данных, управление в соответствии с действующей методикой произвело расчет вреда. В случае отказа от добровольного возмещения денежные средства будут взыскиваться в судебном порядке.

Нарушение было выявлено в рамках плановой проверки предприятия, проведенной в 2021 году. В деятельности компании, отвечающей за отведение сточных вод и эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов в Пушкиногорском районе, были выявлены многочисленные нарушения. Юридическое и должностное лицо привлекли к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму свыше одного млн рублей.

Также государственные инспекторы рассчитали вред, причинённый почвам несанкционированным размещением отходов, на сумму 1 млн 215 тысяч рублей. Иск управления в арбитражном суде Псковской области удовлетворён в полном объёме.