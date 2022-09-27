Происшествия

Зооволонтер спасла в Пскове кошку с гниющим ухом

Кошку с гниющим ухом забрали в приют с улицы Рокоссовского в Пскове утром 28 сентября. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала зооволонтер и основатель кошачьего приюта «Вторая жизнь» Анна Суворова.

Фото здесь и далее: Анна Суворова

«Сегодня утром наконец-то удалось поймать кошку с гниющим ухом. Кристина больше двух недель пыталась её поймать. Кошка с виду ручная, приходила за едой к людям, но от изматывающей боли дотронуться до себя не давалась», - рассказала зоозащитница.

Уже в пятницу кошка записана на приме к ветеринару. Как отметила Анна Суворова, лечение для новой подопечной предстоит серьезное, так как кошка в таком состоянии находится уже с весны.

Для помощи приюту «Вторая жизнь» или для того, чтобы забрать одного из подопечных к себе домой, можно обращаться по номеру: 8 953 237 65 11.