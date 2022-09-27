Происшествия

Житель Красногородска украл 400 килограммов сыра с бывшего места работы

Сотрудники пункта полиции по Красногородскому району раскрыли кражу на территории поселка Красногородск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 19 сентября со склада предприятия пищевой промышленности на улице Больничной неизвестный похитил 400 килограммов сыра. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 1992 года рождения. По имеющимся сведениям, ранее он работал на данном предприятии.

Часть похищенного сыра изъяли в ходе обыска. Размер причиненного ущерба, места сбыта продукции и другие обстоятельства дела выясняются. Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ (кража).