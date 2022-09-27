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Происшествия

Порховича осудили за копирование данных абонентов мобильной связи

28.09.2022 13:46|ПсковКомментариев: 1

22-летнего жителя Порховского района привлекли к уголовной ответственности за незаконное копирование информации о мобильных телефонных номерах граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В августе 2021 года мужчина, работая в Порхове в офисе продаж оператора связи, используя свое служебное положение, предоставляющее ему возможность доступа к данным клиентов оператора, копировал информацию об абонентах мобильной связи, которую за вознаграждение передавал третьим лицам.

Молодого человека признали виновным. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Теги: #прокуратура псковской области #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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