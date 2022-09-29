Происшествия

Переезд закончился для псковича условным лишением свободы

39-летнего псковича привлекли к уголовной ответственности за злостное уклонение от административного надзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В отношении мужчины по решению суда установлен административный надзор до погашения судимости в связи с предыдущим осуждением к реальному лишению свободы. При этом злоумышленник переехал в город Псков из Псковского района (сменил место жительства) без уведомления надзирающего органа. Пскович не встал на учет по новому месту проживания и не являлся на регистрацию в орган внутренних дел.

Суд назначил виновному 4 месяца лишения свободы условно, установив испытательный срок на 6 месяцев, вменив ряд ограничений и обязанностей. Приговор суда вступил в законную силу.