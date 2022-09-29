Происшествия

Подросток перевел более 3 млн рублей создавшему фейковые аккаунты девушек аферисту из Башкирии

Московский подросток в течение года перевел свыше 3 миллионов рублей вымогателю из Башкирии, создавшему в социальной сети несколько фальшивых аккаунтов девушек. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

С мая 2019 по март 2020 года 23-летний уроженец Башкирии в социальной сети создал фейковые аккаунты девушек, через которые общался с подростком. Спустя время аферист начал вымогать у подростка деньги под предлогом распространения их личной переписки. В общей сложности тот перевел более 3 миллионов рублей. Обвиняемый задержан, пишет РИА Новости.

Юлия Иванова добавила, что уголовное дело возбуждено по пункту «б» части третьей статьи 163 УК РФ (вымогательство). «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы», - добавила она.