Происшествия

Великолукского убийцу задержали по подозрению в грабеже

Полицейские по «горячим следам» задержали мужчину в Великих Луках, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 29 сентября из магазина по улице Клевцова в Великих Луках неизвестный без применения насилия открыто похитил две бутылки крепкого спиртного и попытался скрыться. На улице его заметили и сразу же задержали полицейские. Похищенное изъяли. Выяснилось, что подозреваемый - безработный великолучанин 1992 года рождения. Ранее он уже был судим за кражу и убийство.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (грабеж). Проводится расследование.