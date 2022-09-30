Происшествия

Воспитатель детсада ударила мальчика головой об унитаз

Воспитатель детского сада ударила пятилетнего ребенка головой об унитаз за плохое поведение.

Инцидент произошел 28 сентября в Минусинске. Мальчик пришел из дошкольного учреждения и пожаловался, что новый педагог схватила его за шею и ударила головой об унитаз, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на мать пострадавшего.

Другие дети из группы подтвердили случившееся. По словам матери, до инцидента дети дурачились и не реагировали на замечания воспитателя.

В результате нападения воспитателя у ребенка появился синяк, а также он пожаловался на головную боль. В медицинском учреждении пострадавшему сделали снимок, после результатов обследования мать планирует обратиться в органы.

Сама педагог факт удара отрицает. Она заявляет, что просто подвела мальчика к унитазу, но не била его.