Происшествия

Локнянского пенсионера оштрафовали за продажу опасного для жизни алкоголя

71-летнего жителя Локнянского района осудили за хранение и продажу спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В декабре мужчина по месту своего жительства при помощи самогонного аппарата кустарным способом изготовил спиртосодержащую жидкость, и, осознавая непригодность ее использования в пищевых целях, хранил с целью продажи. В марте сотрудники полиции проводили оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» и выявили факт незаконной реализации этой продукции.

Согласно проведенным экспертизам, спиртосодержащая жидкость не отвечала предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности и представляла опасность для здоровья и жизни потребителей при ее употреблении.

Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным. С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.