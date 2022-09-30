Происшествия

Пскович потерял зрение после драки с собутыльником

Жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за избиение человека с причинением травм, повлекших за собой потерю зрения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В конце января подсудимый пришел делать ремонт в квартире, в которой проживал потерпевший. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, спровоцированный потерпевшим. В результате ссоры подсудимый семь раз ударил знакомого по лицу. Из-за полученных травм мужчина полностью утратил зрение.

С учетом позиции прокурора, смягчающих наказание обстоятельств, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Решение суда пока не вступило в законную силу.