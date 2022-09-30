Пскович украл из магазина кондитерские изделия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
1 октября экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию: в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы задержали 29-летнего псковича. Мужчина похитил из торгового зала кондитерские изделия.
Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.