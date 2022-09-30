Происшествия

Молодые псковички попались на краже одежды и косметики

Девушки 2002 и 2003 годов рождения попались на краже товаров из магазина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

2 октября в 23:17 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали двух девушек, которые пронесли через кассовый узел одежду, продукты питания, косметические средства и энергетические напитки, при этом не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила 8 295 рублей.

По факту кражи проводится проверка.