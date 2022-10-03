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Житель Куньи предстанет перед судом за угрозу убийством и применение насилия к полицейскому

В Кунье завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Пскова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.119 (угроза убийством) и ч.1 ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 12 июня 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у бывшей тещи в одной из деревень Куньинского района, учинил скандал с бывшей супругой, а затем ее тетей, в ходе которого применил в отношении последней физическое насилие и угрожал убийством. Затем, когда по ее вызову приехали полицейские, он ударил одного из них кулаком по лицу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.