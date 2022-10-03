Происшествия

В Печорах выявили 100-долларовую купюру с признаками подделки

Фальшивые денежные купюры выявили в Пскове и Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую купюру достоинством пять тысяч рублей обнаружили 3 октября в одном из финансовых учреждений города Пскова. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке из магазина в Новоржеве. В Печорах в этот же день в местной финансовой организация выявили поддельные сто долларов США.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.