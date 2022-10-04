Происшествия

Пьяный житель Палкинского района избил пожилого человека

Уголовное дело возбудили в отношении 22-летнего жителя Палкинского района, его обвиняют в избиении пожилого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В конце августа в одной из деревень Палкинского района между двумя мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего - пожилого мужчину - кулаком по лицу, чем причинил ему телесные повреждения в виде ран, кровоподтеков и ссадин.

За месяц до описываемых событий молодого человека уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия, совершенные в отношении сына потерпевшего, заметили в прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по статье 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).