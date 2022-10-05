Происшествия

Два жилых дома сгорели в Псковской области

Жилой дом и бесхозное строение удалось спасти от огня в Псковской области 6 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 6 октября в 3:51 на пульт управления поступило сообщение о возгорании в деревне Михалево Печорского района. Из-за аварийного режима работы отопительной печи сгорел жилой дом 6х6 метров. Сотрудникам пожарной охраны удалось предотвратить возгорание соседнего жилого дома.

В 18:19 в деревне Большое Загорье Псковского района сгорел жилой дом размером 10х6 метров. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в жилом доме. Удалось спасти от огня хозяйственную постройку.

Кроме того, из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица произошло возгорание бесхозного строения в деревне Монино Новосокольнического района. В результате в помещении обгорела стена.