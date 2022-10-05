Происшествия

Островские росгвардейцы задержали пьяного угонщика ВАЗа

Островские росгвардейцы задержали жителя Невеля, который 6 октября угнал ВАЗ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что автомобиль угнали от дома на улице 25 Октября. Росгвардейцы приступили к поисковым мероприятиям, и через 10 минут обнаружили автомобиль на выезде из города.

Сотрудники Росгвардии смогли остановить машину. Подозреваемый попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 47-летний, ранее судимый житель города Невеля, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.