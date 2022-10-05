Происшествия

Мошенники выманили у Минпромторга 160 млн рублей за «разработку» игрушечного поезда, который они купили в магазине

На 160 миллионов рублей обманули мошенники Минпромторг при создании игрушечного поезда «Россия», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Аферу с получением ООО «Абтроникс» субсидии в 160 млн рублей от Минпромторга на разработку детской электромеханической игрушки-конструктора «Поезд Россия» и запуск в производство разоблачили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Мошенники купили игрушку в магазине за 15 тысяч рублей. Полицейские выявили преступление в ходе проверки расходования субсидий коммерческими структурами. Фирма «Абтроникс» выдала за свою разработку товар, который производит другая компания еще с 2015 года.